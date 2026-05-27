Caso Bisteccheria d' Italia | pm chiede chat tra l' ex sottosegretario Delmastro e Caroccia

Caso "Bisteccheria d'Italia". La procura di Roma ha chiesto alla giunta per le autorizzazioni della Camera di poter acquisire tutte le conversazioni avvenute fra il prestanome Mauro Caroccia che sta scontando una condanna definitiva per intestazione fittizia dei beni, e l’ex sottosegretario alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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PM DI ROMA CHIEDE LE CHAT TRA DELMASTRO E CAROCCIA: SVOLTA NELLINCHIESTA BISTECCHERIA DITALIA

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Caso Delmastro, la Procura chiede di ottenere le chat tra l’ex sottosegretario e CarocciaLa Procura ha depositato una richiesta per ottenere le chat tra l’ex sottosegretario e un prestanome coinvolto in un’indagine per riciclaggio e...

Bisteccheria d’Italia, la procura chiede alla Camere di acquisire tutte le chat tra Andrea Delmastro e Mauro CarocciaLa procura ha chiesto alle Camere di acquisire tutte le chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia.

Temi più discussi: Caso Bisteccheria d'Italia, Delmastro: Non sapevo chi fosse Caroccia. Finii nel locale perché era carino; Andrea Delmastro sarà sentito martedì in Commissione Antimafia sul caso Bisteccheria d'Italia e i rapporti con Caroccia; Delmastro in Antimafia: Ristorante Caroccia? Leggerezza imperdonabile, costata soldi e dimissioni; Bisteccheria d’Italia, Delmastro: Mi sento vittima, non sapevo chi fosse Caroccia. Bastava guardare su Google, imperdonabile leggerezza politica.

La richiesta arriva nell’ambito delle indagini relative al caso Bisteccheria d’Italia. Nel mirino le conversazioni dell'ex sottosegretario alla Giustizia, Andre Delmastro e Mauro Caroccia indagato per riciclaggio e attualmente detenuto in carcere x.com

Caso Bisteccheria, la Procura di Roma chiede alla Camera le chat tra Delmastro e CarocciaI pm vogliono acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario e il prestanome dei Senese (indagato per riciclaggio con la figlia). E valutano di usare anche l'audizione in Antimafia ... avvenire.it

Inchiesta sulla Bisteccheria d’Italia, la Procura di Roma chiede alla giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat intrattenute da Delmastro (non indagato ...Inchiesta sulla Bisteccheria d'Italia, la Procura di Roma chiede alla giunta di acquisire le chat di Delmastro (non indagato) e Caroccia ... lanotiziagiornale.it