Delmastro anche in aula la destra dirà no alle chat Pd e 5S | Senza pudore

Notizia in breve

Il 30 luglio a Montecitorio si terrà un voto sulla richiesta di accesso alle chat di un ex sottosegretario. La maggioranza di destra ha annunciato che voterà contro, mentre il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle criticano l’atteggiamento definito “senza pudore”. La leader del Partito Democratico invita a concedere l’accesso se non ci sono elementi da nascondere. Donzelli risponde: “Non date lezioni di moralità”.