Delmastro anche in aula la destra dirà no alle chat Pd e 5S | Senza pudore
Il 30 luglio a Montecitorio si terrà un voto sulla richiesta di accesso alle chat di un ex sottosegretario. La maggioranza di destra ha annunciato che voterà contro, mentre il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle criticano l’atteggiamento definito “senza pudore”. La leader del Partito Democratico invita a concedere l’accesso se non ci sono elementi da nascondere. Donzelli risponde: “Non date lezioni di moralità”.
Il 30 luglio a Montecitorio il voto sul caso dell’ex sottosegretario. Appello della leader dem: “Se non avete nulla da nascondereconcedete l’accesso”. Donzelli: “Non date lezioni di moralità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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