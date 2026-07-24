Delmastro anche in aula la destra dirà no alle chat Pd e 5S | Senza pudore

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 luglio a Montecitorio si terrà un voto sulla richiesta di accesso alle chat di un ex sottosegretario. La maggioranza di destra ha annunciato che voterà contro, mentre il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle criticano l’atteggiamento definito “senza pudore”. La leader del Partito Democratico invita a concedere l’accesso se non ci sono elementi da nascondere. Donzelli risponde: “Non date lezioni di moralità”.

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Il 30 luglio a Montecitorio il voto sul caso dell’ex sottosegretario. Appello della leader dem: “Se non avete nulla da nascondereconcedete l’accesso”. Donzelli: “Non date lezioni di moralità”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Delmastro, anche in aula la destra dirà no alle chat. Pd e 5S: “Senza pudore”
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