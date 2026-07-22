La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un sottosegretario alla Giustizia e un ristoratore. La decisione ha scatenato una polemica politica, con il Movimento 5 Stelle che ha occupato i banchi del governo in segno di protesta. La vicenda riguarda il rifiuto di consentire l'accesso alle conversazioni private considerate rilevanti per un'indagine in corso.

No alle chat. È polemica politica dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. La decisione della Giunta blocca, al momento, l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. I senatori M5s occupano i banchi del governo: «Fuori le chat» I senatori di M5s hanno occupato i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della giunta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Delmastro. Giunta dice no ai magistrati sulle chat. Caos in Aula, M5S occupa i banchi del governo

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Scontro in Parlamento: La Giunta dice no all'acquisizione delle chat, proteste del M5S

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