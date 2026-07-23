Delmastro la maggioranza chiude le chat ai magistrati | il Parlamento si fa scudo mentre il M5S occupa il Senato e la battaglia arriva in Aula

Da ilgiornaleditalia.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento ha approvato una decisione che limita l'accesso dei magistrati alle chat tra parlamentari. La misura viene adottata dalla maggioranza e ha portato a un'occupazione del Senato da parte dei membri del Movimento 5 Stelle. La questione riguarda le comunicazioni che potrebbero essere utili a chiarire il caso della Bisteccheria d’Italia. La discussione si sposta ora in Aula, dove si attendono ulteriori sviluppi.

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Il Parlamento ha alzato una barriera tra la Procura di Roma e le conversazioni che potrebbero chiarire il caso della Bisteccheria d’Italia. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di sequestrare le chat tra Andrea Delmastro delle Vedove e Mauro Caroccia, consegnando alla maggioranza la responsabilità politica di una decisione destinata a pesare più delle urla esplose poche ore dopo nell’Aula del Senato. Quelle conversazioni riguardano un deputato che ha investito nella società titolare del ristorante romano insieme a Miriam Caroccia, figlia diciannovenne di Mauro. Padre e figlia sono coinvolti nell’inchiesta per... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Temi più discussi: La maggioranza dice no alla richiesta dei magistrati su acquisizione chat Delmastro-Caroccia; No della maggioranza a uso delle chat di Delmastro col ristoratore. M5S occupano banchi del governo; La maggioranza nega alla Procura accesso a chat di Delmastro e Caroccia; Camera, stop alle chat tra Delmastro e Caroccia: proteste e parapiglia delle opposizioni in Aula.

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