Il Parlamento ha approvato una decisione che limita l'accesso dei magistrati alle chat tra parlamentari. La misura viene adottata dalla maggioranza e ha portato a un'occupazione del Senato da parte dei membri del Movimento 5 Stelle. La questione riguarda le comunicazioni che potrebbero essere utili a chiarire il caso della Bisteccheria d’Italia. La discussione si sposta ora in Aula, dove si attendono ulteriori sviluppi.

Il Parlamento ha alzato una barriera tra la Procura di Roma e le conversazioni che potrebbero chiarire il caso della Bisteccheria d’Italia. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta di sequestrare le chat tra Andrea Delmastro delle Vedove e Mauro Caroccia, consegnando alla maggioranza la responsabilità politica di una decisione destinata a pesare più delle urla esplose poche ore dopo nell’Aula del Senato. Quelle conversazioni riguardano un deputato che ha investito nella società titolare del ristorante romano insieme a Miriam Caroccia, figlia diciannovenne di Mauro. Padre e figlia sono coinvolti nell’inchiesta per... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Delmastro, la maggioranza chiude le chat ai magistrati: il Parlamento si fa scudo mentre il M5S occupa il Senato e la battaglia arriva in Aula

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Delmastro. Giunta dice no ai magistrati sulle chat. Caos in Aula, M5S occupa i banchi del governoLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un sottosegretario...

Leggi anche: Caso Delmastro, M5S al Senato occupa banchi governo: cartelli "fuori le chat"

Temi più discussi: La maggioranza dice no alla richiesta dei magistrati su acquisizione chat Delmastro-Caroccia; No della maggioranza a uso delle chat di Delmastro col ristoratore. M5S occupano banchi del governo; La maggioranza nega alla Procura accesso a chat di Delmastro e Caroccia; Camera, stop alle chat tra Delmastro e Caroccia: proteste e parapiglia delle opposizioni in Aula.

La senatrice Damante (M5S): La maggioranza ha deciso di salvare Delmastro. Quando abbiamo protestato, il senatore di FdI Roberto Menia ha reagito strappandoci il foglio di mano: prima a me, poi al collega Pirondini. Cercano di zittire l’opposizione. Meloni x.com

La maggioranza vieta alla Procura di Roma di utilizzare le intercettazioni tra il sottosegretario Delmastro e un ristoratore in carcere per mafia. reddit

Caso Delmastro, Gubitosa: La trasparenza è un valore. Non si può trasformare l’Aula in uno scudo politicoQui non è in discussione la colpevolezza di nessuno. È in discussione un principio semplice: se la magistratura ritiene che un elemento possa essere utile per accertare la verità riguardo a un’inchie ... corriere.it

Delmastro e Caroccia: la Camera nega l'accesso alle conversazioniLa Camera dei deputati ha negato l'accesso alle chat tra Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, coinvolto in un'inchiesta per riciclaggio. Il M5S accusa la maggioranza di proteggere i propri esponenti. notizie.it