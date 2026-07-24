Un delfino è stato ucciso da un’elica di barca, in una zona dove ogni anno si registrano numerosi spiaggiamenti di cetacei. Il responsabile di un centro di recupero ha detto che non si tratta di un episodio isolato e che le eliche sono spesso responsabili di queste morti. Ha inoltre lanciato un appello ai turisti, chiedendo di mantenere le barche più lontane dai cetacei per evitare ulteriori incidenti.

"No, purtoppo non è la prima volta. Ogni anno in quella zona registriamo un alto numero di delfini spiaggiati, spesso uccisi dalle eliche delle barche ", Sauro Pari, presidente di Fondazione Cetacea di Riccione, responsabile Cras Cetacei, è stato uno dei primi a raccogliere l’allarme. Un socio della fondazione che si trovava a Porto Garibaldi aveva lanciato l’sos dopo aver avvistato tra le onde quel delfino morto che stava andando alla deriva, le pinne che apparivano per poi scomparire nella schiuma. Il delfino è stato recuperato dai bagnini e portato a riva, vicino allo stabilimento Roma. Non è quindi la prima volta? "No, in quel tratto di mare, nella zona che arriva fino all’isola dell’Amore dove si trova il faro di Goro, si è formata ormai da anni una numerosa colonia di delfini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Delfino ucciso da un’elica: "Il nostro appello ai turisti, più lontani con le barche"

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