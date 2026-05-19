Flotilla restano 6 barche in navigazione M5S | Persi i contatti con il nostro parlamentare Carotenuto
Attualmente, sei imbarcazioni della Flotilla sono ancora in mare, mentre altre sono state fermate. Il Movimento 5 Stelle ha comunicato di aver perso i contatti con il proprio parlamentare coinvolto nell'operazione. Si teme che nelle prossime ore tutte le barche possano finire sotto il controllo delle autorità israeliane. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora dettagli ufficiali sui provvedimenti adottati o sullo stato delle imbarcazioni.
Sono 12 gli italiani fermati da Israele su un totale di 35 connazionali: potrebbero essere trasferiti su una nave straniera Nelle prossime ore tutte le barche della Flotilla potrebbero essere sotto il controllo di Israele. Sono sei le barche che attualmente stanno navigando verso sud-est in direzione della Striscia di Gaza e presumibilmente a breve verranno fermate per evitare che possano entrare nello spazio navale controllato da Tel Aviv. Nella giornata di ieri sono state circa 40 le barche che la Marina israeliana ha intercettato e fermato, ponendo in arresto l’equipaggio che probabilmente a breve arriverà in Israele e verrà successivamente espulso, anche se sembra che ci siano movimenti diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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