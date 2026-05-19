Flotilla restano 6 barche in navigazione M5S | Persi i contatti con il nostro parlamentare Carotenuto

Attualmente, sei imbarcazioni della Flotilla sono ancora in mare, mentre altre sono state fermate. Il Movimento 5 Stelle ha comunicato di aver perso i contatti con il proprio parlamentare coinvolto nell'operazione. Si teme che nelle prossime ore tutte le barche possano finire sotto il controllo delle autorità israeliane. La situazione rimane in evoluzione e non ci sono ancora dettagli ufficiali sui provvedimenti adottati o sullo stato delle imbarcazioni.

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