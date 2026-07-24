Tadej Pogacar ha vinto la diciannovesima tappa del Tour de France, da Gap all’Alpe d’Huez, lunga 127,9 chilometri. La vittoria segue altre affermazioni durante la corsa, con il ciclista che ha ottenuto un risultato epico. Il commento di un atleta ha evidenziato l’esperienza sulla salita dell’Alpe d’Huez come incredibile, prevedendo un aumento del caos nella prossima tappa. La gara prosegue con l’attenzione concentrata sulla classifica generale e le strategie dei favoriti.

Tadej Pogacar continua a fare incetta di successi, realizza un’impresa epica e vince anche la diciannovesima tappa del Tour de France, Gap-Alpe d’Huez di 127,9 chilometri. Lo sloveno parte a 11,8 chilometri dalla fine, rimonta oltre 3? di svantaggio ai fuggitivi e taglia il traguardo da solo. Isaac Del Toro mantiene la posizione nel gruppo che comprende gli altri big e nel finale piazza la rasoiata vincente per concludere in settima posizione con un ritardo di 2’41” e guadagnare qualche secondo sul rivale Paul Seixas nella lotta per la conquista del terzo posto. Il messicano, al termine della gara, ha parlato al sito del Tour de France. Sulla valutazione dell’eccellente lavoro svolto dalla squadra: “Abbiamo fatto del nostro meglio come squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Del Toro: “È stata un’esperienza incredibile sull’Alpe d’Huez. Domani ci sarà ancora più caos”

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È stata la testa del Toro Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 16 luglio x.com

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