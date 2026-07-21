Un ciclista ha commentato i controlli anti-doping effettuati alle 3 di notte, definendoli ridicoli. In vista della fase finale del Tour de France, si discute anche delle ambizioni di un altro corridore, che potrebbe puntare a vincere ancora sull’Alpe d’Huez. La corsa si avvicina alle sue tappe decisive, con attenzione rivolta sia alla competizione che alle verifiche antidoping.

Nel momento in cui il Tour de France è pronto a entrare nella sua fase decisiva, del Tour de France si parla in tutti i modi possibili e immaginabili. A Bike Zone, sul canale YouTube di OA Sport, a prendere la parola di fronte a Gianluca Bruno e Gian Luca Giardini è in questo caso Paolo Savoldelli, che analizza tutte le situazioni della corsa a 360° soprattutto contando i più recenti fatti. L’introduzione è chiaramente legata ai fatti più recenti: “ E’ stato un Tour de France molto spettacolare con un padrone assoluto, Tadej Pogacar. Colpo di scena con questa caduta di Vingegaard, peraltro banale, una scivolata, gli è partito l’anteriore. E ha tolto il protagonista numero 2, che avrebbe provato a far qualcosa, anche se non credo avrebbe potuto impensierire Pogacar “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Savoldelli: “Controlli anti-doping alle 3 di notte ridicoli. Pogacar vorrà vincere ancora sull’Alpe d’Huez”

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