Daniele De Rossi ha dichiarato di sperare di essere ancora nello stesso club tra un anno, con una partita in più da giocare e la stessa maglietta. Ha anche confermato che il club sta lavorando per portare sul mercato un giocatore di grande prospettiva, definendolo “Ekhator”. Le sue parole sono state rilasciate durante un’intervista a Sky Sport mentre si trova a Moena, dove il Genoa sta preparando il ritiro estivo.

De Rossi non ha dubbi: «Stiamo lavorando sull’essere pronti sul mercato Ekhator? È un giocatore di grande prospettiva». Daniele De Rossi interviene ai microfoni di Sky Sport direttamente da Moena, sede del ritiro estivo del Genoa, dove il club sta preparando la nuova stagione in vista dell’avvio del campionato. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Non è mai positivo fare troppi complimenti ai giovani non fanno bene, ma un paio di ragazzi giovani aggregati a noi mi hanno impressionato. Poi non è detto che rimangano con noi, ma dobbiamo capire in che misura potrebbero aiutarci qui ». CALCIOMERCATO – « Stiamo lavorando sull’essere pronti per quanto riguarda il mercato, stiamo valutando diversi profili. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Rossi: «Spero di stare qui tra un anno a festeggiare con la stessa maglietta e con una competizione in più da giocare»

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