Il club ha confermato che Vincenzo, attuale allenatore, resterà sulla panchina anche nella prossima stagione. Tuttavia, sono emersi altri nomi come possibili alternative, tra cui Palladino, svincolato, e De Rossi, che attira maggiore interesse rispetto a Grosso. La società sta valutando diverse opzioni e sta esplorando i profili di vari allenatori, mantenendo aperte tutte le possibilità.

Guardarsi attorno, sondare il terreno, alzare il telefono. Questo fa un club che rischia di dover congedare suo malgrado il proprio allenatore e questo, al netto del mantra che vanno ripetendo a Casteldebole da settimane ("il nostro allenatore è Italiano e vogliamo andare avanti con lui"), sta facendo anche il Bologna nell’ipotesi di un’uscita di Italiano. E così ieri a Casteldebole era presente tutto lo stato maggiore rossoblù, compreso Saputo che in questi giorni è rimasto in città. Nomi di un eventuale sostituto di Italiano? Su tutti quello di Raffaele Palladino. Fino a ieri lo scambio Palladino-Sarri sull’asse Atalanta-Lazio sembrava cosa fatta, ma improvvisamente sulla scena biancoceleste ha fatto irruzione a sorpresa l’ex ct Rino Gattuso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Per la società, Vincenzo, titolare di un contratto, sarà sulla panchina rossoblù anche l’anno prossimo. Ma spuntano altri profili. A Casteldebole si cautelano con il piano B: Palladino libero, De Rossi intriga più di Grosso

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