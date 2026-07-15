Fabio Mian si è detto motivato a riscattarsi, affermando di voler giocare di più rispetto all’anno scorso. La nuova squadra Unieuro, guidata da Francesco Nanni, include non solo giovani talenti, ma anche giocatori esperti e affidabili come l’ala di 1,98 metri. Mian ha espresso la volontà di migliorare la propria prestazione e contribuire al team.

Non solo giovani o giovanissimi nella nuova Unieuro targata Francesco Nanni, ma anche giocatori esperti, navigati, di talento e affidabilità. Come Fabio Mian, ala di 1.96, classe 1992, presentato ieri nella sede di Tecomet (uno dei partner storici del club forlivese dalla sua nascita) alla presenza del gm Alessandro Bonotti e dell’ex presidente Giancarlo Nicosanti. Accompagnato dalla moglie Biti, madre dei suoi bambini di 4 e 2 anni, Mian è fresco di matrimonio: si è celebrato domenica 5 luglio. Profilo greco ("o anche turco.", suggerisce la signora Mian), la nuova ala piccola della squadra forlivese ha parlato chiaro e alla fine della presentazione ammetterà: "Ho detto più parole oggi che negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlì, Mian subito motivato a riscattarsi: "Qui voglio giocare più dell’anno scorso"

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