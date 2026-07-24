Il Barcellona ha annunciato che Frenkie De Jong ha subito una rottura del legamento collaterale del ginocchio destro. L'infortunio mette in discussione il suo impegno con la squadra. La diagnosi è stata confermata dopo gli esami medici. Il giocatore dovrà seguire un percorso di recupero, anche se non sono stati comunicati tempi precisi di recupero. La notizia riguarda anche l'allenatore, che ha espresso preoccupazione per l’infortunio.

Pessime notizie per il Barcellona e per Hansi Flick. Il club blaugrana ha confermato che Frenkie De Jong ha riportato una rottura del legamento collaterale del ginocchio destro. Un brutto infortunio per l'olandese che lo terrà fuori dal rettangolo verde per circa 4 mesi. Attraverso una storia sul suo profilo Instagram, il calciatore ha voluto esprimere il suo stato d'animo e le sue sensazioni. Il comunicato del Barcellona e le parole di De Jong Frenkie De Jong ha collezionato 250 presenze con la maglia del Barcellona dal suo arrivo nell'estate del 2019. Il centrocampista olandese è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere dei bluagrana. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - De Jong e l'infortunio ai legamenti: "Messo in discussione il mio impegno col Barcellona"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tegola De Jong per il Barcellona, infortunio pesante al ginocchio per l’olandese: le sue condizioni e quanto rimarrà fuoriFrenkie De Jong si è infortunato al ginocchio durante un allenamento e le sue condizioni sono gravi.

A Napoli il belga messo in discussione è sempre Lukaku. De Bruyne è considerato un punto fermoA Napoli, Romelu Lukaku è il calciatore più discusso, mentre Kevin De Bruyne è considerato un elemento stabile.

Temi più discussi: Barcellona, incubo Frenkie De Jong: è tornato gravemente infortunato dal Mondiale; Frenkie de Jong chiarisce l'infortunio subito ai Mondiali e ribadisce il suo impegno con il Barcellona.; De Jong del Barcellona ko per un grave infortunio al collaterale mediale; Barcellona, il piano non cambia: Marc Casadó sul mercato nonostante il ko di De Jong.

BARCELLONA - De Jong: Speculazioni sul mio infortunio, lavoro per essere nella migliore forma possibile ift.tt/FpIDMOB x.com

Barcellona, De Jong: Ci sono state speculazioni sul mio infortunioIl centrocampista olandese del Barcellona ha voluto rendere note le sue reali condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato in Coppa del Mondo con la sua Nazionale. L'Olanda si è fermata ai sedicesim ... msn.com

De Jong si sfoga dopo l'infortunio: Notizie false hanno messo in dubbio il mio impegnoLungo messaggio del centrocampista del Barcellona, che ha voluto chiarire l'evoluzione dell'infortunio al ginocchio che lo terrà fuori diverse settimane. tuttomercatoweb.com

Sip & Spill Discussione Giornaliera reddit