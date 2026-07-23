Frenkie De Jong si è infortunato al ginocchio durante un allenamento e le sue condizioni sono gravi. Il centrocampista olandese ha riportato un danno che richiederà un periodo di recupero prolungato. Al momento non sono state diffuse stime precise sui tempi di recupero, ma si parla di settimane o mesi di assenza. La squadra catalana dovrà fare a meno del giocatore in vista delle prossime partite.

Frenkie De Jong ha rimediato un infortunio pesante al ginocchio. Le condizioni del centrocampista del Barcellona e quanto resterà fuori. Tegola pesante in casa Barcellona in vista della nuova stagione. Dopo essere stato protagonista con la maglia dell’ Olanda ai Mondiali, un’avventura chiusa con l’amara ed precoce eliminazione incassata contro il Marocco, il centrocampista Frenkie De Jong sarà costretto a rimanere ai box per diverse settimane. Il regista olandese ha infatti riportato un infortunio di notevole entità che complica i piani della società e dello staff tecnico blaugrana per l’inizio del nuovo anno calcistico. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’esito degli esami e il report medico del club. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tegola De Jong per il Barcellona, infortunio pesante al ginocchio per l’olandese: le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

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