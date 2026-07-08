A Napoli, Romelu Lukaku è il calciatore più discusso, mentre Kevin De Bruyne è considerato un elemento stabile. Entrambi sono tra i più costosi, con De Bruyne al primo posto nella classifica degli stipendi lordi del club. Hojlund si colloca al secondo, seguito da Lukaku al terzo. La presenza di Lukaku al centro di discussioni riguarda il suo ruolo e le sue performance, mentre De Bruyne mantiene una posizione di rilievo stabile.

Lukaku e De Bruyne sono i calciatori che costano di più. Lukaku e De Bruyne insieme non si può. Sono i calciatori che costano di più. De Bruyne è in testa alla classifica degli stipendi lordi del Napoli, secondo è Hojlund e terzo è Lukaku. In attesa che McTominay scali le posizioni col più che meritato rinnovo. Quel che colpisce è che in tutte le ricostruzioni sulla rosa della prossima stagione, De Bruyne sembra essere un punto fermo, inamovibile. Dettaglio che ci inquieta non poco. Il belga piace molto a Max Allegri. E non ci sorprende. Allegri è sempre stato un tecnico che ha messo in campo tutti i calciatori coi pedi buoni: per lui viene prima il talento e poi gli schemi, l’organizzazione eccetera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - A Napoli il belga messo in discussione è sempre Lukaku. De Bruyne è considerato un punto fermo

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