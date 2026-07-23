Nel corso dei Mondiali di canoa slalom, la gara nel K1 maschile ha visto la qualificazione di un atleta italiano alla finale. Durante le qualificazioni, un concorrente ha commesso un errore saltando una porta, mentre un altro è riuscito a passare in finale. La competizione si svolge ad Oklahoma City e, dopo le gare a squadre, si concentrano ora le medaglie individuali.

I Mondiali di canoa slalom, dopo aver concluso l’assegnazione dei titoli a squadre, iniziano a distribuire le medaglie delle gare individuali. La giornata odierna ad Oklahoma City è dedicata al K1. Giovanni De Gennaro firma una bella prova e vola in finale, mentre è grande la delusione per Xabier Ferrazzi, penalizzato in maniera decisiva da un errore nel finale. Giovanni De Gennaro, dopo il nono posto ottenuto in batteria, conclude la sua prova in 86.78 e con due penalità conquistando l’accesso alla finale con il quinto tempo di qualificazione. Sfuma invece la finale per Xabier Ferrazzi che, dopo un buon inizio, salta la diciassettesima porta e chiude la gara in ventiseiesima posizione con 52 secondi di penalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa slalom, De Gennaro vola in finale nel K1 ai Mondiali. Ferrazzi salta una porta

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