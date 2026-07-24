Oltre 14 mila cani rischiano di trascorrere tutta la vita in canile. L’abbandono si manifesta in molte forme e porta a questa situazione. Un recente episodio di cronaca ha portato alla luce casi di abbandono e maltrattamento. Attualmente, molti animali sono rinchiusi e non trovano una nuova famiglia. La questione è al centro di una proposta di Legambiente, che mira a trovare soluzioni per ridurre il numero di cani in attesa di adozione o di una nuova vita.

Oltre 14 mila cani rischiano una vita in canile L’abbandono ha tante forme. Senza arrivare all’orrore dell’ultimo fatto di cronaca registrato a riguardo - un cane che si sente male sulla spiaggia di Cala Forno, nel Parco della Maremma e viene abbandonato dai proprietari fino alla morte sotto il sole cocente – gli animali abbandonati finiscono quasi sempre nei canili. Ma secondo Legambiente la principale causa del sovraffollamento di queste strutture non è rappresentata dagli abbandoni estivi, quanto da problemi strutturali: cucciolate domestiche incontrollate, commercio online di animali, mancata registrazione all'anagrafe canina e scarsa preparazione di chi decide di prendere con sé un animale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Davvero dobbiamo vedere ancora migliaia di cani vivere tutta la vita in canile? La proposta di Legambiente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PROVIAMO 100 SQUISHY RAVIOLI VIETATI DI AMAZON comprati dal Dottor Timoti! Squishy Dumpling!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’allarme di Legambiente: oltre 14mila cani rischiano di passare tutta la vita in canile

Leggi anche: Oltre 14mila cani rischiano di restare a vita in canile, Napoli città più virtuosa: i dati del report Legambiente

Argomenti più discussi: MotoGP #SepangTest J.1 Dovizioso 2° e Lorenzo 3°, sotto il giro record; Perché la cultura pop ama le donne a pezzi (e perché dovremmo smettere di crederci); Caso OpenAI, dobbiamo avere paura? L'esperto dopo l'hackeraggio: Niente panico, ecco che cos'è successo davvero; I piloti guidano davvero? Il retroscena che alimenta il dibattito.

Davvero dobbiamo vedere ancora migliaia di cani vivere tutta la vita in canile? La proposta di LegambienteSecondo l'ultimo rapporto dell'associazione oltre 14 mila i cani sono destinati a rimanere nei canili rifugio per tutta la vita, con un costo per la collettività di circa 1.900 euro all'anno. Educare ... vanityfair.it