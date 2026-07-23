L’allarme di Legambiente | oltre 14mila cani rischiano di passare tutta la vita in canile

Da open.online 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025, nei canili di 221 Comuni italiani sono entrati quasi 14.000 cani. Solo il 50% di questi è stato adottato, lasciando circa 7.000 animali potenzialmente destinati a passare tutta la vita in canile. La notizia arriva dal quindicesimo rapporto nazionale “Animali in Città” di Legambiente, presentato a Roma pochi giorni prima della Giornata internazionale del cane randagio, il 27 luglio.

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Nei canili di 221 Comuni italiani sono entrati nel 2025 quasi 14mila cani, ma solo uno su due è stato adottato. È quanto emerge dal quindicesimo rapporto nazionale “Animali in Città” di Legambiente, presentato a Roma a pochi giorni dalla Giornata internazionale del cane randagio, che si celebra il 27 luglio. I Comuni che hanno fornito dati completi sui canili parlano complessivamente di 13.854 ingressi. Di questi, 6.696 cani sono stati adottati, mentre altri 3.915 sono stati restituiti ai proprietari oppure accolti sul territorio come “cani di quartiere”. Restano 3.243 animali, pari al 23,4% degli ingressi, che non hanno trovato una sistemazione e rischiano quindi una lunga permanenza nei rifugi. 🔗 Leggi su Open.online

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