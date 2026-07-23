Oltre 14mila cani rischiano di restare a vita in canile Napoli città più virtuosa | i dati del report Legambiente
Nel report “Animali in Città” di Legambiente si evidenzia che oltre 14.000 cani in Italia rischiano di restare in canile per tutta la vita, con più di due su dieci non adottati. Napoli è la città più virtuosa, con un minor numero di cani ancora in attesa di adozione. I dati indicano che molte strutture ospitano animali che non trovano casa, mentre le adozioni risultano ancora troppo poche rispetto alle entrate.
L'allarme lanciato da Legambiente nel nuovo report “Animali in Città”: oltre due cani su dieci non vengono adottati e rischiano di trascorre l'intera vita in canile. Servizi ancora insufficienti e sempre meno fondi pubblici. Napoli premiata tra le città più virtuose. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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