Un’insegnante di 55 anni è stata sospesa dall’incarico in tutte le scuole di grado e indirizzo dopo essere stata accusata di aver maltrattato e percosso alcuni alunni di prima elementare in una scuola di Sant’Antimo, in provincia di Napoli. La misura si è resa necessaria dopo che sono emersi indizi circa comportamenti aggressivi nei confronti dei bambini. La sospensione è stata decisa dalle autorità competenti in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.

Nella denuncia comportamenti vessatori e violenti, aggressioni fisiche e verbali, offese, minacce e percosse nei confronti degli alunni È stata sospesa dall’esercizio dell’insegnamento da qualsiasi scuola di grado e indirizzo una insegnante di 55 anni, gravemente indiziata di maltrattamenti e percosse ai suoi alunni di una prima classe delle elementari a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno dato esecuzione a una ordinanza della misura cautelare interdittiva, emessa dal gip di Napoli Nord. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata dai genitori dei bambini di una prima classe delle elementari che avevano raccontato dei comportamenti dell’insegnante, durante le ore di lezione e di cui erano vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maltrattamenti e percosse ai bambini di una scuola elementare: sospesa un’insegnante a Napoli

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Shasta County Sheriff's Office arrests North Cottonwood Elementary School teacher on child abuse

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