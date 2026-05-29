Bimba bocciata in prima elementare il TAR annulla la decisione della scuola | Manca PDP istituto non ha aiutato alunna Senza un progetto su misura il voto non vale
Il Tar ha annullato la bocciatura di una bambina di sei anni in prima elementare, rilevando che la scuola non aveva predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e non aveva fornito supporto adeguato. La decisione si basa sul fatto che senza un progetto su misura, il voto assegnato non può essere considerato valido. La bocciatura era stata comunicata ai genitori solo a giugno, dopo aver verificato il risultato online.
Una bambina di sei anni non viene ammessa alla seconda elementare. I genitori scoprono solo a giugno la bocciatura, dopo aver visto il risultato online. Dentro i verbali della scuola, però, manca un pezzo fondamentale: il Piano didattico personalizzato, lo strumento che serve proprio per accompagnare gli alunni in difficoltà. Il TAR della Campania ha annullato la bocciatura. E ha spiegato che senza quel piano, il giudizio del consiglio di classe non regge. La vicenda arriva in aula nell’estate del 2024. I genitori fanno ricorso, chiedendo un provvedimento d’urgenza. Il Tar li accoglie subito con una misura cautelare (una decisione temporanea che anticipa il giudizio finale), permettendo alla bambina di frequentare la seconda classe con riserva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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