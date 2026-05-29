Bimba bocciata in prima elementare il TAR annulla la decisione della scuola | Manca PDP istituto non ha aiutato alunna Senza un progetto su misura il voto non vale

Notizia in breve

Il Tar ha annullato la bocciatura di una bambina di sei anni in prima elementare, rilevando che la scuola non aveva predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e non aveva fornito supporto adeguato. La decisione si basa sul fatto che senza un progetto su misura, il voto assegnato non può essere considerato valido. La bocciatura era stata comunicata ai genitori solo a giugno, dopo aver verificato il risultato online.