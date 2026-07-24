David Parenzo lascia L' Aria che Tira in ferie fino al 7 settembre | al suo posto Ludovica Ciriello

Da virgilio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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David Parenzo lascia temporaneamente la conduzione di L’Aria che Tira per l’estate. La sua assenza durerà fino al 7 settembre. Al suo posto, la trasmissione sarà condotta da Ludovica Ciriello, inviata di punta del programma di La7. Parenzo tornerà alla guida della trasmissione all’inizio della prossima stagione. La Ciriello prenderà il suo posto durante le ferie del conduttore.

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David Parenzo lascia la trasmissione L’Aria che Tira, ma solo per l’estate. Il conduttore tornerà il 7 settembre, fino ad allora sarà sostituito da Ludovica Ciriello, inviata di punta del programma di La7. Il saluto di David Parenzo Queste le parole con cui David Parenzo si è congedato dai telespettatori venerdì 24 luglio: “Io tornerò il 7 di settembre, ci saranno delle belle novità che scoprirete in corso d’opera, ma questo programma non chiude perché da lunedì (27 luglio, ndr) e per tutta l’estate ci sarà Ludovica Ciriello, che il pubblico di L’Aria che Tira ben conosce. Vi accompagnerà nel racconto della politica”. E ancora: “Ringrazio voi che ci avete seguito con questo grande affetto e calore, è stata una stagione davvero straordinaria, ma non finisce qui perché ci vediamo a settembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - David Parenzo "lascia" L'Aria che Tira, in ferie fino al 7 settembre: al suo posto Ludovica Ciriello
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