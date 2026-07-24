David Parenzo lascia L' Aria che Tira in ferie fino al 7 settembre | al suo posto Ludovica Ciriello
David Parenzo lascia temporaneamente la conduzione di L’Aria che Tira per l’estate. La sua assenza durerà fino al 7 settembre. Al suo posto, la trasmissione sarà condotta da Ludovica Ciriello, inviata di punta del programma di La7. Parenzo tornerà alla guida della trasmissione all’inizio della prossima stagione. La Ciriello prenderà il suo posto durante le ferie del conduttore.
David Parenzo lascia la trasmissione L’Aria che Tira, ma solo per l’estate. Il conduttore tornerà il 7 settembre, fino ad allora sarà sostituito da Ludovica Ciriello, inviata di punta del programma di La7. Il saluto di David Parenzo Queste le parole con cui David Parenzo si è congedato dai telespettatori venerdì 24 luglio: “Io tornerò il 7 di settembre, ci saranno delle belle novità che scoprirete in corso d’opera, ma questo programma non chiude perché da lunedì (27 luglio, ndr) e per tutta l’estate ci sarà Ludovica Ciriello, che il pubblico di L’Aria che Tira ben conosce. Vi accompagnerà nel racconto della politica”. E ancora: “Ringrazio voi che ci avete seguito con questo grande affetto e calore, è stata una stagione davvero straordinaria, ma non finisce qui perché ci vediamo a settembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Parenzo saluta L’Aria che Tira: “Al posto mio Ludovica Ciriello per tutta l’estate”David Parenzo ha annunciato che lascerà temporaneamente la conduzione di L'Aria che Tira durante l’estate.
Novità a L’Aria che Tira, Ciriello sostituisce Parenzo per un giorno: prove generali per la conduzione estiva?Ludovica Ciriello ha condotto per la prima volta il programma al posto di un collega, assente per un giorno.
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L'aria che tira La7. . Il saluto di David Parenzo e il passaggio di testimone: da lunedì si continua con Ludovica Ciriello! L’informazione de L’Aria che Tira non si ferma e vi aspetta ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 11.00 su #La7 e in streaming su la7.it facebook
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