David Parenzo lascia la trasmissione L’Aria che Tira, ma solo per l’estate. Il conduttore tornerà il 7 settembre, fino ad allora sarà sostituito da Ludovica Ciriello, inviata di punta del programma di La7. Il saluto di David Parenzo Queste le parole con cui David Parenzo si è congedato dai telespettatori venerdì 24 luglio: “Io tornerò il 7 di settembre, ci saranno delle belle novità che scoprirete in corso d’opera, ma questo programma non chiude perché da lunedì (27 luglio, ndr) e per tutta l’estate ci sarà Ludovica Ciriello, che il pubblico di L’Aria che Tira ben conosce. Vi accompagnerà nel racconto della politica”. E ancora: “Ringrazio voi che ci avete seguito con questo grande affetto e calore, è stata una stagione davvero straordinaria, ma non finisce qui perché ci vediamo a settembre. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - David Parenzo "lascia" L'Aria che Tira, in ferie fino al 7 settembre: al suo posto Ludovica Ciriello

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Parenzo saluta L’Aria che Tira: “Al posto mio Ludovica Ciriello per tutta l’estate”David Parenzo ha annunciato che lascerà temporaneamente la conduzione di L'Aria che Tira durante l’estate.

Novità a L’Aria che Tira, Ciriello sostituisce Parenzo per un giorno: prove generali per la conduzione estiva?Ludovica Ciriello ha condotto per la prima volta il programma al posto di un collega, assente per un giorno.

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Testimoni prelevati e fatti salire in auto senza consenso. A L'Aria che Tira l'avvocato Fabio Anselmo denuncia gravi irregolarità nelle indagini sul caso Fakir. @DAVIDPARENZO x.com

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