La conferma dei dieci mesi di durata del procedimento unico (come fissato dal decreto Bollette), ma anche le modalità di versamento del contributo per gli oneri istruttori. E ancora, tutte le indicazioni per presentare l’istanza per i progetti (in attesa della modulistica on line che sarà pubblicata entro il 30 luglio). Sono i contenuti dei primi indirizzi operativi pubblicati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha fornito le prime indicazioni sul nuovo procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (Pucd). Con le richieste di connessione di data center alla rete nazionale che hanno raggiunto - come certifica Terna - i 96,28 gigawatt (dato al 30 giugno). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Data center, dai tempi al contributo: ecco i primi indirizzi operativi del Mase

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ZONE AI Data Centers: My Take on the 8-K Partnership

Notizie e thread social correlati

Magenta, avanti con l’idea per un nuovo Data Center all’ex Novaceta. Ma i tempi sono lunghiL’idea di realizzare un nuovo Data Center nell’area dell’ex Novaceta a Magenta è ancora in fase di sviluppo, ma i tempi di attuazione sono lunghi.

Boom Stm, dai data center una pioggia miliardariaGli azionisti di STM hanno registrato un aumento di 1,2 miliardi di euro nel valore delle azioni, grazie all'andamento positivo dei data center e...

Temi più discussi: Autorizzazioni per i data center: i primi indirizzi operativi; Data center, la crescita passa da rinnovabili e accumuli; Data center, il Mase pubblica le prime istruzioni operative; Svolta digitale in Italia: corsia preferenziale per i data center con il nuovo iter unico del MASE.

Il cloud, i data center e le reti: la partita Ue sulle infrastruttureL’ipotesi che Meta possa offrire sul mercato capacità inutilizzata dei propri data center al servizio dell’IA ha aperto uno squarcio. Ha fatto strada ai dubbi sulla ... ilmessaggero.it

In Italia ci sono già 200 data center, e altre decine ne arriverannoL'espansione è un grande affare per alcuni comuni, ma va anche gestita: e sarà difficile farlo finché manca una norma nazionale ... ilpost.it