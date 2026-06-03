Boom Stm dai data center una pioggia miliardaria
Gli azionisti di STM hanno registrato un aumento di 1,2 miliardi di euro nel valore delle azioni, grazie all'andamento positivo dei data center e dell'intelligenza artificiale. Le attività legate alle nuove tecnologie hanno contribuito a portare le quotazioni ai massimi storici. Anche in Italia, le aziende del settore segnalano crescita e investimenti, confermando un trend globale. La domanda di semiconduttori e infrastrutture digitali continua a salire, sostenuta dall'espansione dell'IA e delle tecnologie cloud.
L'intelligenza artificiale e i data center stanno spingendo Wall Street ai massimi storici. È un fatto, ma non l'unico: l'Italia non è immune all'ondata delle nuove tecnologie e il mercato lo sa bene. Ieri, Stmicroelectronics ha rivisto al rialzo le previsioni dei ricavi dei data center «ora attesi intorno a un miliardo di dollari nel 2026» rispetto ad «agevolmente sopra i 500 milioni di dollari» previsti in precedenza. E l'anno successivo, «assumendo che la dinamica attuale continui - che spinge la domanda dei chip - e considerando gli impegni che abbiamo attualmente, nel 2027 i ricavi potrebbero raddoppiare rispetto a nettamente sopra ad 1 miliardo di dollari previsto in precedenza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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++Stm alza l'ambizione sui ricavi da data center a causa del boom dell'AI: ora sono attesi intorno a 1 miliardo di dollari nel 2026. L'azienda comunica che nel 2027 i ricavi relativi ai data center potrebbero raddoppiare++ x.com
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