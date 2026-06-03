Gli azionisti di STM hanno registrato un aumento di 1,2 miliardi di euro nel valore delle azioni, grazie all'andamento positivo dei data center e dell'intelligenza artificiale. Le attività legate alle nuove tecnologie hanno contribuito a portare le quotazioni ai massimi storici. Anche in Italia, le aziende del settore segnalano crescita e investimenti, confermando un trend globale. La domanda di semiconduttori e infrastrutture digitali continua a salire, sostenuta dall'espansione dell'IA e delle tecnologie cloud.

L'intelligenza artificiale e i data center stanno spingendo Wall Street ai massimi storici. È un fatto, ma non l'unico: l'Italia non è immune all'ondata delle nuove tecnologie e il mercato lo sa bene. Ieri, Stmicroelectronics ha rivisto al rialzo le previsioni dei ricavi dei data center «ora attesi intorno a un miliardo di dollari nel 2026» rispetto ad «agevolmente sopra i 500 milioni di dollari» previsti in precedenza. E l'anno successivo, «assumendo che la dinamica attuale continui - che spinge la domanda dei chip - e considerando gli impegni che abbiamo attualmente, nel 2027 i ricavi potrebbero raddoppiare rispetto a nettamente sopra ad 1 miliardo di dollari previsto in precedenza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Boom Stm, dai data center una pioggia miliardaria

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++Stm alza l'ambizione sui ricavi da data center a causa del boom dell'AI: ora sono attesi intorno a 1 miliardo di dollari nel 2026. L'azienda comunica che nel 2027 i ricavi relativi ai data center potrebbero raddoppiare++ x.com

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