L’idea di realizzare un nuovo Data Center nell’area dell’ex Novaceta a Magenta è ancora in fase di sviluppo, ma i tempi di attuazione sono lunghi. Non sono stati annunciati termini precisi per l’avvio dei lavori o la conclusione del progetto. La possibilità di riqualificare l’area industriale sembra procedere, ma non ci sono ancora dettagli concreti sui passaggi successivi o sulle tempistiche definitive.

Magenta (Milano), 29 maggio 2026 – L’area dell’ex Novaceta potrebbe cambiare volto, ma non in breve tempo. È questa la novità emersa dalle parole del sindaco Luca Del Gobbo durante un incontro che segna l’inizio di una nuova era per il tessuto economico e occupazionale del territorio. All’appuntamento hanno preso parte, oltre al primo cittadino e all’assessore Simone Gelli, i funzionari tecnici del Comune, a testimonianza della rilevanza strategica e della complessità della partita urbanistica che si sta giocando. Al centro del dibattito vi è la possibile realizzazione di un moderno Data Center all’interno del comparto industriale dismesso, un’area da anni al centro delle attenzioni della politica locale per il suo forte impatto sul quadrante cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magenta, avanti con l’idea per un nuovo Data Center all’ex Novaceta. Ma i tempi sono lunghi

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