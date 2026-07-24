L’ex difensore dell’Inter, Darmian, ha dichiarato che il suo periodo in nerazzurro ha avuto un grande impatto sulla sua vita. Ha detto di aver desiderato restare un altro anno, ma che desidera ancora giocare. Nel suo intervento, ha ripercorso gli anni trascorsi con la squadra, condividendo emozioni, rimpianti e progetti futuri senza escludere nuove opportunità.

di Alberto Petrosilli L’ex difensore nerazzurro Darmian guarda al futuro senza chiudere alcuna porta, ripercorre gli anni vissuti all’Inter e racconta emozioni, rimpianti e ambizioni. Matteo Darmian è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore dell’Inter ha raccontato le emozioni vissute durante l’esperienza in nerazzurro, il dispiacere per l’addio, il desiderio di restare ancora protagonista in Serie A e i progetti per il futuro. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il futuro: la voglia di continuare a giocare. Come sta vivendo questa fase della sua carriera e quali sono le sue intenzioni per il futuro? « Succede che sto bene e voglio continuare a giocare. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Darmian si racconta: «L’Inter mi ha cambiato la vita. Avrei voluto restare un altro anno, ma voglio ancora giocare»

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