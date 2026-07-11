Darmian rivela | Voglio continuare a giocare Il mio futuro? Spero ancora in Italia

Da internews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex difensore dell'Inter, Darmian, ha dichiarato di voler continuare a giocare e spera di farlo ancora in Italia. Dopo sei anni con la squadra nerazzurra, ha detto che gli mancherà tutto, ma è determinato a rimettersi in gioco. Non ha specificato eventuali piani futuri o club interessati. Darmian ha espresso il desiderio di proseguire la carriera nel calcio italiano.

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di Alberto Petrosilli L’ex difensore dell’Inter Darmian ripercorre i sei anni in nerazzurro e guarda avanti: «Mi mancherà tutto, ma ho tanta voglia di rimettermi in gioco». L’avventura di Matteo Darmian con l’ Inter si è conclusa ufficialmente il 30 giugno, giorno della scadenza del suo contratto. Per il difensore, che compirà 36 anni a dicembre, non è però arrivato il momento di salutare il calcio. Intervenuto ai microfoni di Bruno Longhi durante la trasmissione «Apericalcio», l’ex nerazzurro ha ripercorso le tappe della sua esperienza a Milano, ha ricordato i successi conquistati e ha ribadito con decisione la volontà di proseguire la carriera, preferibilmente in Italia, dove spera di trovare una nuova opportunità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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