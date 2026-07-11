Darmian, che ha lasciato l’Inter dopo la scadenza del contratto, ha dichiarato di voler continuare a giocare. Il difensore potrebbe essere un’opzione per altri club di Serie A. Non ci sono ancora dettagli su eventuali accordi o offerte, ma Darmian ha affermato di non considerare il ritiro e di essere aperto a nuove opportunità nel campionato italiano.

Dopo aver salutato l’Inter in scadenza di contratto, Matteo Darmian non pensa al ritiro e può rappresentare un’idea per diversi club di Serie A. Matteo Darmian non ha intenzione di fermarsi. A 36 anni, dopo sei stagioni ricche di successi con l’ Inter, l’ex esterno nerazzurro guarda al futuro con la voglia di continuare a giocare. Svincolatosi lo scorso giugno, il classe 1989 resta un profilo di esperienza, duttilità e affidabilità, caratteristiche che lo hanno reso prezioso durante il suo lungo percorso a Milano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Con la maglia dell’ Inter, Darmian ha conquistato nove trofei: tre scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, arrivando anche a indossare la fascia da capitano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calcionews24.com - Darmian, futuro ancora in Serie A dopo l’addio all’Inter? Il difensore può essere un’occasione: «Voglio continuare a giocare»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fullkrug, addio al Milan dopo appena mezza stagione: il futuro può essere ancora in Serie AIl centravanti tedesco ha lasciato il Milan dopo aver giocato solo mezza stagione.

Inter, asse caldo con l’Udinese: Darmian riflette sul futuro dopo l’addio. Ecco i dettagliIl difensore dell'Inter ha lasciato il club dopo la scadenza del contratto e sta valutando il suo futuro.

Argomenti più discussi: Acerbi saluta l’Inter dopo 4 anni, nel futuro del difensore lodigiano varie soluzioni in Serie A; Live calciomercato | Curtis Jones ha rifiutato il rinnovo proposto dai Reds.

Matteo Darmian intervistato da @bruno_longhi (Apericalcio): …Sinceramente non so quale possa essere il mio futuro, so solo che ho passato un bellissimo periodo all’Inter e che ho avuto tutto quanto desideravo avere dal calcio e dalla vita. Ora è certo che x.com

Via dall'Inter, Darmian svincolato: Giocherò ancora e in Italia. Occhio a Juve e Napoli?Matteo Darmian ha 36 anni, un fisico ancora pronto e una voglia matta di giocare ancora. Dopo l'addio all'Inter dove giocherà il prossimo anno? Ad oggi è svincolato, ma lui ha spiegato che vuole andar ... msn.com

Darmian, uno svincolato di lusso per l'Inter e non solo: Gioco ancora, di certo in ItaliaTrentasei anni, fisico integro, massima duttilità, esempio di professionalità eccelsa: ma siamo proprio sicuri che Matteo Darmian non possa ancora far comodo all'Inter, squadra con la quale nelle ulti ... msn.com