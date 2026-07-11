Darmian futuro ancora in Serie A dopo l’addio all’Inter? Il difensore può essere un’occasione | Voglio continuare a giocare

Da calcionews24.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Darmian, che ha lasciato l’Inter dopo la scadenza del contratto, ha dichiarato di voler continuare a giocare. Il difensore potrebbe essere un’opzione per altri club di Serie A. Non ci sono ancora dettagli su eventuali accordi o offerte, ma Darmian ha affermato di non considerare il ritiro e di essere aperto a nuove opportunità nel campionato italiano.

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Dopo aver salutato l’Inter in scadenza di contratto, Matteo Darmian non pensa al ritiro e può rappresentare un’idea per diversi club di Serie A. Matteo Darmian non ha intenzione di fermarsi. A 36 anni, dopo sei stagioni ricche di successi con l’ Inter, l’ex esterno nerazzurro guarda al futuro con la voglia di continuare a giocare. Svincolatosi lo scorso giugno, il classe 1989 resta un profilo di esperienza, duttilità e affidabilità, caratteristiche che lo hanno reso prezioso durante il suo lungo percorso a Milano. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Con la maglia dell’ Inter, Darmian ha conquistato nove trofei: tre scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane, arrivando anche a indossare la fascia da capitano. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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