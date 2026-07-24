Un uomo di 25 anni, noto come attore di una serie televisiva, è stato condannato per aver danneggiato veicoli in sosta. Durante l’arresto, ha urlato di voler comprare tutti con i propri soldi e ha poi espresso sui social di essere preda dello show business e del demonio.

Milano, 24 luglio 2026 – “Con i miei soldi vi compro tutti”. Urlava così Artem Tkachuk, attore di 25 anni, i nterprete di “Pino ’o pazz” nella serie televisiva Mare Fuori, in faccia agli agenti della Polizia che lo arrestavano. Nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso a Rho, nella zona di via Molino Prepositurale, l’attore si era scagliato, insieme ad altri tre ragazzi di 18, 22 e 24 anni, su quattro auto in sosta. I ragazzi hanno divelto gli specchietti e spaccato i paraurti a calci. Per questo sono stati tutti condannati, con rito abbreviato, a un anno di reclusione per l’accusa di danneggiamento. Il processo. La giudice delle direttissime Amelia Managò ha però concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel casellario giudiziale, a patto che “ripareranno le conseguenze” del reato entro sei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Danneggiò le auto in sosta, condannato Pino ’O Pazzo. Lui si sfoga sui social: “Sono preda dello show business e del demonio”

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