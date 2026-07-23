L'attore italo-ucraino, noto al grande pubblico per il ruolo di "Pino o' pazzo", è stato condannato insieme ad altri tre giovani. La pena resta sospesa se i danni saranno risarciti entro sei mesi Nuovo risvolto perla vicenda che ha visto coinvoltoArtem Tkachuk. Si è infatti concluso con una condanna aun anno di reclusione il processo a caricodell’attore di Mare Fuori. Il ragazzo italo-ucraino di 25 anni è conosciuto dal pubblico per aver interpretato“Pino o’ pazzo”nella serie televisiva. La decisione è stata pronunciata dal Tribunale di Milano al termine del procedimento con rito abbreviato, relativo ai fatti avvenuti nellanotte tra il 20 e il 21 maggio a Rho, nell’hinterland milanese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mare Fuori, Artem Tkachuk condannato a un anno: danneggiò quattro auto in sosta

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Condannato l'attore di Mare Fuori Artem Tkachuk: danneggiò auto in sosta

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Condannato Artem Tkachuk, «Pino o' pazzo» di Mare Fuori: un anno (con la condizionale) per aver danneggiato 4 auto a RhoNella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, un attore di 25 anni è stato arrestato a Rho, in provincia di Milano, con l’accusa di aver danneggiato...

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Condannato a un anno Artem Tkachuk, l'attore di Mare Fuori noto per il ruolo di Pino 'o Pazzo. Il 25enne è stato riconosciuto colpevole del danneggiamento di quattro auto a Rho, insieme ad altri tre giovani. La pena è sospesa, ma dovranno risarcire i danni x.com

Artem Tkachuk, il Pino o Pazz di Mare Fuori, condannato a un anno di reclusioneL'attore di Mare Fuori Artem Tkachuk è stato condannato a un anno di carcere per danneggiamento di quattro automobili a Rho. La sentenza riguarda fatti avvenuti in Lombardia. emmepress.com

Mare Fuori, l’attore di Pino ’o pazzo condannato dopo i disordini nel Milanese: cosa è successo ad Artem TkachukArtem Tkachuk condannato per i disordini a Rho ai quali hanno partecipato anche altri tre ragazzi, ai quali è stata inflitta la stessa pena ... libero.it