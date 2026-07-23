Un attore di 25 anni, che interpreta Pino o’ pazzo nella serie televisiva Mare fuori, è stato condannato a un anno di reclusione. La condanna riguarda il danneggiamento aggravato di quattro veicoli in sosta. L’attore, di nazionalità italiana e ucraina, è stato giudicato colpevole di aver causato danni a più automobili senza autorizzazione. La sentenza è stata emessa da un tribunale dopo aver valutato le prove relative all’incidente.

È stato condannato a un anno di reclusione Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta Pino o' pazzo nella serie tv Mare fuori, per danneggiamento aggravato di quattro auto. Una vicenda per la quale, nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, il 25enne era stato arrestato dalla polizia a Rho (Milano) nella zona di via Molino Prepositurale. L'arresto era stato convalidato, ma non gli era stata applicata alcuna misura cautelare. La sentenza è stata emessa, con rito abbreviato, dalla giudice delle direttissime Amelia Managò, che ha anche condannato alla stessa pena altri tre giovani di 18, 22 e 24 anni che erano con l'attore quella notte. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Condannato l'interprete di Pino o' pazzo in Mare fuori. Danneggiò auto in sosta

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