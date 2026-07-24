Daniele De Rossi ha compiuto 43 anni e la moglie, attrice Sarah Felberbaum, ha scritto un messaggio di auguri sul suo account Instagram.

Daniele De Rossi taglia il traguardo dei 43 anni e la moglie, l’attrice Sarah Felberbaum non resiste dal dedicargli un romantico messaggio sul suo account Instagram. Con la premesse: “Avevo evitato di pubblicarlo per non finire sulle mille pagine Instagram, ma non resisto. Questo giorno merita qualcosa di speciale”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum) “Quanto ti amo e cosa sei per me lo sai già. Non c’è bisogno di scrivere un post lungo e sdolcinato”, scrive Felberbaum. “Sei tutto. Sei il papà che balla, ride fino alle lacrime e non ha paura di fare lo scemo pur di vedere sorridere i nostri figli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Daniele De Rossi compie 43 anni, il messaggio d’amore della moglie Sarah Felberbaum

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