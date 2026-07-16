Sarah Felberbaum e le parole bellissime per Gaia figlia di Daniele De Rossi | Sei la mia persona

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sarah Felberbaum ha rivolto parole affettuose a Gaia, la figlia di 21 anni di suo marito, nata dalla relazione con un’ex compagna. L’attrice ha descritto Gaia come “la mia persona”, evidenziando un legame speciale. La ragazza è cresciuta con la famiglia composta dalla madre biologica e dalla nuova famiglia del marito. Le dichiarazioni sono state condivise pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul rapporto tra le parti.

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Sono bellissime le parole che Sarah Felberbaum ha rivolto a Gaia, la figlia che il marito Daniele De Rossi ha avuto dalla ex moglie Tamara Pisnoli. Gaia oggi ha 21 anni e l’attrice la definisce “la mia persona”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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