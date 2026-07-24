Daniela Florea uccisa a Torino l' ex compagno Daniel Trandafir sfugge all' inviato della Vita in Diretta

Da virgilio.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ex compagno della donna uccisa a Torino ha risposto con un semplice “Chiudi la porta” all’inviato di La Vita in Diretta arrivato all’indirizzo. Trandafir, che era presente nell’abitazione, si è allontanato subito dopo senza rilasciare dichiarazioni. La vittima, identificata come Daniela Florea, è stata trovata morta nell’appartamento. L’uomo non ha collaborato con i giornalisti né fornito dettagli sulla vicenda.

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“Chiudi la porta”, queste le uniche parole che Daniel Trandafir rivolge a Ercole Rocchetti, l’inviato de La Vita in Diretta che ha raggiunto via Paisiello 17, a Torino. L’uomo, 45 anni, è ora indagato per la morte della moglie Daniela Florea. La donna, 36 anni e di origine romena, è stata rinvenuta cadavere lunedì 20 luglio. Il corpo era avvolto in un lenzuolo e si trovava all’interno del letto contenitore, in avanzato stato di decomposizione. Trandafir, incalzato dalle domande del corrispondente, si è rifugiato all’interno dell’appartamento e non ha risposto alle domande. Daniel Trandafir sfugge alle domande La morte di Daniela Florea a... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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