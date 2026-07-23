Una donna di 35 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Torino, avvolta in un lenzuolo in camera da letto. La polizia indaga per omicidio. La scena del decesso è stata scoperta questa mattina, e al momento si stanno esaminando prove e testimonianze. Non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze della morte. La procura ha aperto un fascicolo senza indagati al momento.

Giallo a Torino sulla morte di una donna di 35 anni, Daniela Florea, trovata priva di vita nel suo appartamento, il corpo avvolto in un lenzuolo in camera da letto. Da quanto emerso si trovava lì da diversi giorni. Sul caso indaga la polizia, si procede per omicidio volontario: ci sarebbe già un indagato. La donna era mamma di un bambino di 6 anni, che da qualche giorno si trovava col papà, ex compagno della vittima. Daniela Florea trovata morta in casa a Torino Il corpo avvolto in un lenzuolo nel cassone del letto Si indaga per omicidio Daniela Florea trovata morta in casa a Torino Una donna di 35 anni, Daniela Florea, è stata trovata morta all’interno del suo appartamento in via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Daniela Florea trovata morta in casa a Torino avvolta in un lenzuolo, si indaga per omicidio

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Daniela Florea trovata morta in un letto contenitore: casa in ordine, gli investigatori cercano risposteDaniela Florea, 35 anni, è stata trovata morta in un letto contenitore nell’appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

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Temi più discussi: Torino, donna morta: il corpo nascosto nel cassettone del letto; Giallo in Barriera di Milano: Daniela Florea, 36 anni, trovata senza vita in casa. Malore, morte accidentale o omicidio?; Donna trovata morta avvolta in un lenzuolo, si nasconde un delitto dietro il giallo di via Paisiello?; Ci sarebbe un indagato per la morte di Daniela Florea.

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