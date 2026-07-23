Daniela Florea, 36 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’indagato per il suo decesso è Daniel Trandafir, sospettato di aver causato la morte. La scoperta è avvenuta in seguito a un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze. La polizia sta proseguendo le verifiche sull’accaduto e sull’identità dell’uomo coinvolto.

Svolta decisiva nell’inchiesta sul macabro ritrovamento che ha scosso il capoluogo piemontese nelle ultime ore. È Daniel Trandafir l’indagato per la morte di Daniela Florea, 36 anni, trovata senza vita nel cassettone del letto della sua abitazione nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Il 45enne, che lavora come idraulico, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere dalla Procura di Torino. Al momento è l’unico sospettato. Per chi indaga, l’uomo avrebbe bussato alla porta di Florea che gli ha aperto senza sospettare quello che da lì a poco sarebbe accaduto. Dopo averla uccisa, sempre secondo gli investigatori, avrebbe nascosto il cadavere in un lenzuolo, occultandolo e portando via anche il cane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Daniela Florea trovata morta in casa, svolta atroce sull’ex compagno. Ecco chi è

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PARLA l'amica di Daniela Florea, trovata MORTA a TORINO

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Daniela Florea trovata morta in casa a Torino avvolta in un lenzuolo, si indaga per omicidioUna donna di 35 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Torino, avvolta in un lenzuolo in camera da letto.

Daniela Florea trovata morta in un letto contenitore: casa in ordine, gli investigatori cercano risposteDaniela Florea, 35 anni, è stata trovata morta in un letto contenitore nell’appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

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IL CORPO ERA NASCOSTO NEL LETTO CONTENITORE. Nuovi dettagli sul giallo di Daniela Florea, la 35enne trovata morta a Torino. L'appartamento era in ordine e gli investigatori seguono una nuova pista che potrebbe cambiare l'inchiesta. #Torino x.com

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