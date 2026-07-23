Daniela Florea trovata morta in casa svolta atroce sull’ex compagno Ecco chi è
Daniela Florea, 36 anni, è stata trovata morta nel suo appartamento nel quartiere Barriera di Milano a Torino. L’indagato per il suo decesso è Daniel Trandafir, sospettato di aver causato la morte. La scoperta è avvenuta in seguito a un’indagine in corso, senza ulteriori dettagli sui motivi o le circostanze. La polizia sta proseguendo le verifiche sull’accaduto e sull’identità dell’uomo coinvolto.
Svolta decisiva nell’inchiesta sul macabro ritrovamento che ha scosso il capoluogo piemontese nelle ultime ore. È Daniel Trandafir l’indagato per la morte di Daniela Florea, 36 anni, trovata senza vita nel cassettone del letto della sua abitazione nel quartiere Barriera di Milano a Torino. Il 45enne, che lavora come idraulico, è indagato per omicidio e occultamento di cadavere dalla Procura di Torino. Al momento è l’unico sospettato. Per chi indaga, l’uomo avrebbe bussato alla porta di Florea che gli ha aperto senza sospettare quello che da lì a poco sarebbe accaduto. Dopo averla uccisa, sempre secondo gli investigatori, avrebbe nascosto il cadavere in un lenzuolo, occultandolo e portando via anche il cane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
PARLA l'amica di Daniela Florea, trovata MORTA a TORINO
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