A 57 anni, la cantante e attrice ha partecipato a un evento in Italia indossando un lungo caftano dorato e arancio, firmato Dolce & Gabbana. La sua presenza ha attirato l’attenzione sui social e sui media, consolidando il suo ruolo come icona di stile. La scelta dell’outfit è stata commentata come esempio di eleganza e tendenza, continuando a influenzare la moda anche in età avanzata.

J Lo è una regina di stile. Lo dimostra anno dopo anno. La popstar ha compiuto 57 anni e l’ultima lezione di moda l’ha data proprio in Italia con il lungo caftano dorato e arancio indossato a Taormina per il Grand Tour siciliano di Dolce & Gabbana. Ma se c’è una cosa che più degli abiti Jennifer Lopez non lascia mai al caso, è la scelta delle scarpe. I suoi look scarpa degli ultimi mesi hanno regalato grandi emozioni: dai tacchi trasparenti alle mules di Gianvito Rossi, fino alle platform vertiginose di Christian Louboutin. Per celebrare il suo gusto, ecco alcuni dei momenti scarpa più alti della regina del pop. Lo stile di Jennifer Lopez. guarda le foto Le mules trasparenti a Parigi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle mules trasparenti ai tacchi vertiginosi di Christian Louboutin: a 57 anni JLo continua a dettare le tendenze moda con i suoi look da regina del pop

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