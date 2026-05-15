Generazione second-hand | dalle sneakers di Bad Bunny ai look di Love Story così Gen Z e Millennials dettano le tendenze della moda in tempo reale ispirandosi ai fenomeni pop del momento
Negli ultimi anni, le dinamiche della moda sono cambiate radicalmente grazie all'influenza di giovani generazioni come la Gen Z e i Millennials. Questi gruppi si ispirano ai fenomeni pop più recenti, dalle sneakers indossate da artisti famosi ai look visti nelle serie di successo, e li trasformano in tendenze che si diffondono rapidamente. Mentre le settimane della moda continuano a proporre collezioni, sono queste fasce di pubblico a dettare i trend in tempo reale, influenzando il mercato con scelte e stili ispirati al momento.
Le settimane della moda propongono, ma oggi sono la Generazione Z e i Millennials a disporre. Guidati da una profonda e radicata consapevolezza sui consumi, ma anche messi a dura prova dai prezzi arrivati alle stelle, i giovani acquirenti ci pensano ormai due volte prima di strisciare la carta per un capo nuovo di zecca. Il loro primo istinto, di fronte a un’ispirazione di stile, è aprire immediatamente un’app di rivendita dell’usato per scovare il pezzo giusto. È questo approccio “second-hand first” ad aver riscritto le regole del mercato globale: in questo nuovo ecosistema, le tendenze non aspettano più i sei mesi canonici di gestazione tra passerella e boutique, ma si costruiscono in tempo reale seguendo il ritmo della pop culture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Istri selingkuh dengan model pria selama 3 tahun! Aku meninggalkannya, dia menyesal dan menangis!
Sullo stesso argomento
Da Olivia Dean a Bad Bunny, da Bruno Mars ai Gorillaz: una stagione di live imperdibili tra pop, soul, funk e grandi ritorni negli stadi italianiLa musica non si ascolta solo d’estate, ma con il bel tempo e un pò più tempo libero cresce la voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria di...
Vincent Kompany si è giocato l'accesso alla finale di Champions con le adidas x Bad Bunny ai piediAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.