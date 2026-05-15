Negli ultimi anni, le dinamiche della moda sono cambiate radicalmente grazie all'influenza di giovani generazioni come la Gen Z e i Millennials. Questi gruppi si ispirano ai fenomeni pop più recenti, dalle sneakers indossate da artisti famosi ai look visti nelle serie di successo, e li trasformano in tendenze che si diffondono rapidamente. Mentre le settimane della moda continuano a proporre collezioni, sono queste fasce di pubblico a dettare i trend in tempo reale, influenzando il mercato con scelte e stili ispirati al momento.

Le settimane della moda propongono, ma oggi sono la Generazione Z e i Millennials a disporre. Guidati da una profonda e radicata consapevolezza sui consumi, ma anche messi a dura prova dai prezzi arrivati alle stelle, i giovani acquirenti ci pensano ormai due volte prima di strisciare la carta per un capo nuovo di zecca. Il loro primo istinto, di fronte a un’ispirazione di stile, è aprire immediatamente un’app di rivendita dell’usato per scovare il pezzo giusto. È questo approccio “second-hand first” ad aver riscritto le regole del mercato globale: in questo nuovo ecosistema, le tendenze non aspettano più i sei mesi canonici di gestazione tra passerella e boutique, ma si costruiscono in tempo reale seguendo il ritmo della pop culture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Generazione “second-hand”: dalle sneakers di Bad Bunny ai look di “Love Story”, così Gen Z e Millennials dettano le tendenze della moda in tempo reale ispirandosi ai fenomeni pop del momento

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