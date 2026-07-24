Sono stati annunciati i nuovi membri dello staff tecnico di Cristian Chivu, ex calciatore e attuale allenatore. Tra loro figurano il vice Kolarov, oltre a Ferri e Orlandoni, che entreranno a far parte dello staff durante il ritiro della squadra. Si tratta di figure considerate fondamentali per il supporto e la preparazione del team nerazzurro. La composizione dello staff include quindi diversi elementi che lavoreranno dietro le quinte durante le sessioni di allenamento.

Idoli che non ti aspetti, figure fondamentali per Cristian Chivu e la sua Inter. Sono gli elementi dello staff tecnico, gli uomini dietro le quinte del ritiro nerazzurro. Riferimenti per la squadra e per l’allenatore ma anche in qualche modo protagonisti della prima fase di preparazione estiva a Donaueschingen, sia per come organizzano insieme al romeno il lavoro in Germania, sia per come vengono acclamati dai tifosi locali che chiedono anche a loro un autografo o un selfie. Sono sempre “nell’ombra”, ora sotto il cielo del Baden-Wurttemberg sono un po’ tornati alla vita da calciatore, fatta di firme su poster, maglie o palloni e chiacchierate con i tifosi più maturi che ricordano loro quando giocavano e quanto erano belli i tempi andati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal vice Kolarov a Ferri e Orlandoni: dentro lo staff di Chivu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il nuovo assetto. Lo staff di Galloppa. Luca Antonelli il viceDaniele Galloppa ha annunciato il nuovo staff che lo accompagnerà nella sua avventura canarina.

Topalovic dal ritiro dell’Inter: «Chivu l’ho ringraziato per il mio debutto in Serie A. Zielinski mi aiuta dandomi consigli dentro e fuori dal campo»Topalovic, giovane centrocampista dell’Inter, ha commentato il suo debutto in Serie A, ricordando di aver ringraziato Chivu per avergli dato...

Argomenti più discussi: VIDEO - Kolarov non perde il vizio: magia con il sinistro in allenamento; Inter, sinistro ancora magico per Kolarov: La classe è permanente.

Nel ritiro di Donaueschingen gli uomini dello staff tecnico nerazzurro escono dall’ombra tra autografi, selfie e ricordi da calciatoriNel ritiro di Donaueschingen gli uomini dello staff tecnico nerazzurro escono dall’ombra tra autografi, selfie e ricordi da calciatori ... gazzetta.it

Kolarov dall'Inter all'Inter. Allenatore, ct e dirigente: cos'ha fatto negli ultimi anni. E quelle dimissioni a Pisa...Dopo una lunga ricerca l'Inter ha scelto Aleksandar Kolarov come vice-allenatore. Il serbo sarà il secondo di Cristian Chivu, nuovo mister nerazzurro dopo l'addio a Simone Inzaghi. I due ex nerazzurri ... calciomercato.com