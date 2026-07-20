Topalovic dal ritiro dell’Inter | Chivu l’ho ringraziato per il mio debutto in Serie A Zielinski mi aiuta dandomi consigli dentro e fuori dal campo

Notizia in breve

Topalovic, giovane centrocampista dell’Inter, ha commentato il suo debutto in Serie A, ricordando di aver ringraziato Chivu per avergli dato l’opportunità. Durante il ritiro estivo, ha anche riferito di ricevere consigli da Zielinski, sia in allenamento che in partita. Il calciatore ha evidenziato il supporto del compagno polacco per adattarsi al livello professionistico.