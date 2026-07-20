Topalovic dal ritiro dell’Inter | Chivu l’ho ringraziato per il mio debutto in Serie A Zielinski mi aiuta dandomi consigli dentro e fuori dal campo
Topalovic, giovane centrocampista dell’Inter, ha commentato il suo debutto in Serie A, ricordando di aver ringraziato Chivu per avergli dato l’opportunità. Durante il ritiro estivo, ha anche riferito di ricevere consigli da Zielinski, sia in allenamento che in partita. Il calciatore ha evidenziato il supporto del compagno polacco per adattarsi al livello professionistico.
di Francesco Aliperta Topalovic, giovane talento dell’Inter, parla così dal ritiro estivo della squadra nerazzurra: dal suo debutto fino al sostegno di Zielinski. Dal ritiro di Donaueschingen, il giovane centrocampista dell’ Inter, Luka Topalovic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, tracciando un bilancio del suo percorso in nerazzurro. Dopo aver attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori nel finale della scorsa stagione, grazie soprattutto al prezioso assist fornito ad Andy Diouf nella sfida contro il Bologna, il talento sloveno punta ora a ritagliarsi uno spazio sempre più importante sotto la guida di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
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