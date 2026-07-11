il nuovo assetto lo staff di galloppa luca antonelli il vice

Daniele Galloppa ha annunciato il nuovo staff che lo accompagnerà nella sua avventura canarina. Sono 14 le figure che fanno parte del team, tra cui il vice allenatore Luca Antonelli. Sono stati ufficializzati anche i membri dello staff tecnico e medico, tutti con esperienze pregresse in serie A. I nomi scelti rappresentano un passo importante per il club, evidenziando un’organizzazione strutturata e professionale.

Daniele Galloppa sarà accompagnato da ben 14 figure nella sua avvenutra canarina. Lo staff tecnico e quello medico sono stati ufficializzati e spiccano nomi dal passato importante, in serie A. Prima di tutto, il vice sarà Luca Antonelli. Già al fianco di Galloppa a Firenze, Antonelli ha giocato in carriera con Milan, Parma e Genoa tra le altre. Ha chiuso la carriera a Miami nel 2022 e dal 2023 è entrato nello staff della Viola nella Primavera. Due i collaboratori tecnici. Matteo Andorlini, anch’egli reduce dall’esperienza alla Fiorentina con Galloppa e Riccardo Saponara. Quest’ultimo non necessita di cenni storici, tutti ne conoscono la carriera (Milan, Empoli, Sampdoria, Spezia) fatta di incredibili alti e di qualche basso, chiusa relativamente presto all’età di 34 anni per i troppi infortuni muscolari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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