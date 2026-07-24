Dal cemento al colore A Roma nasce FLO’ – FuoriLuogO il festival sospeso sul tetto della città con un villaggio tra arte musica e comicità

A Roma, su un tetto nel quartiere Casilino, si svolge dal 1 al 30 agosto 2026 la prima edizione di Flo’ – FuoriLuogO, un festival che trasforma un parcheggio abbandonato in uno spazio di arte, musica e comicità. L’area, fino a poco tempo fa grigia e desolata, si anima grazie alle opere di street art e alle attività culturali, creando un villaggio temporaneo sospeso tra il cemento e il colore.

1 – 30 agosto 2026 Casilino Sky Park C’è sempre un prima e un dopo. Ed ecco che un parcheggio desolato, grigio, e anonimo si accende con i colori vivaci della street art e della cultura contemporanea per dare vita alla prima edizione di “Flo’ – FuoriLuogO”, il festival nato dove nessuno se lo sarebbe mai aspettato., dall’1 al 30 agosto 2026 al Casilino Sky Park. Uno slogan efficace, che rende perfettamente l’idea dato che il luogo è proprio il tetto di un parcheggio multipiano nel cuore di Roma Est, che si prepara ad ospitare un gruppo di amatissimi artisti e vari appuntamenti, tra game, food e district. Ideato e realizzato da Fusolab,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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