Milano sud festival torna al parco Ravizza | quattro giorni gratuiti tra musica arte e solidarietà dal 4 al 7 giugno
Dal 4 al 7 giugno, il Parco Ravizza ospiterà il Milano Sud Festival, un evento gratuito che coinvolge musica dal vivo, arte, incontri, sport e attività aperte al pubblico. La manifestazione si svolge nel cuore della zona sud della città e torna dopo una pausa, offrendo quattro giorni di iniziative culturali e ricreative. L’evento si svolge nel parco, che diventa un punto di aggregazione per la comunità locale.
Dal 4 al 7 giugno il Parco Ravizza si trasformerà nuovamente in uno dei principali punti di incontro culturali della città con il ritorno del Milano Sud Festival, la manifestazione gratuita che unisce musica dal vivo, arte, incontri, sport e attività aperte al pubblico nel cuore della zona sud di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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Il Milano Sud Festival - 2° edizione
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