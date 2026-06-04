Milano sud festival torna al parco Ravizza | quattro giorni gratuiti tra musica arte e solidarietà dal 4 al 7 giugno

Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno, il Parco Ravizza ospiterà il Milano Sud Festival, un evento gratuito che coinvolge musica dal vivo, arte, incontri, sport e attività aperte al pubblico. La manifestazione si svolge nel cuore della zona sud della città e torna dopo una pausa, offrendo quattro giorni di iniziative culturali e ricreative. L’evento si svolge nel parco, che diventa un punto di aggregazione per la comunità locale.