Un procedimento legale coinvolge agenti di polizia accusati di aver effettuato una perquisizione in cerca di droga, in relazione alla morte di un uomo marocchino. La vicenda si collega anche al caso Fakir, che ha portato a un'indagine più ampia sulla condotta delle forze dell’ordine. La situazione ha generato attenzione pubblica e richieste di chiarimenti sulle modalità di intervento durante le operazioni di polizia.

Il caso Fakir crea un effetto domino, c on la ricerca di suggestioni in grado di richiamare responsabilità della polizia come nel caso della morte del marocchino. Una tragedia avvenuta in un appartamento di Cosenza è diventata l’occasione per immaginare scenari a sfondo razzistico. Un giovane tunisino, Mohamed Amin Bessioud ( nella foto ), venticinquenne, cittadino italiano, ieri si è tolto la vita gettandosi dal terzo piano durante una perquisizione dei carabinieri, a Cosenza. La mamma, in preda a un forte stato d’ansia, ha minacciato a sua volta di lanciarsi dal balcone della stessa abitazione ed è stata soccorsa dal personale del 118, allertato dai familiari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dal caso Fakir al suicidio di Bessioud: agenti nel mirino per una perquisizione in cerca di droga

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Si getta dal balcone durante la perquisizione, la madre di Mohamed Amin Bessioud contro i carabinieri: «Uno lo tormentava» – Il videoDurante una perquisizione in un appartamento a Cosenza, un ragazzo di 25 anni si è lanciato dal balcone ed è morto.

Mohamed Amin Bessioud morto a Cosenza durante la perquisizione, giù dalla finestra: madre accusa i carabinieriUn ragazzo di 25 anni è morto a Cosenza dopo essersi lanciato da un balcone durante una perquisizione dei carabinieri.

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