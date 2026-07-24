dal bordo vasca al bordo scrivania

Negli ultimi anni, le persone hanno modificato l’uso di alcuni oggetti, passando dal loro impiego tradizionale in piscina o in spiaggia a un utilizzo più quotidiano e versatile. Prima riservati al tempo libero e alle attività acquatiche, ora vengono adottati anche in ambienti come uffici o spazi interni, seguendo le tendenze di moda che hanno rivoluzionato il loro ruolo e la loro funzione.

P er anni hanno avuto una destinazione precisa: la piscina, la spiaggia, al massimo il tragitto dall’ombrellone al bar. Poi la moda, come spesso accade, ha cambiato per sempre il loro utilizzo. Il caso delle ciabatte slide, che lasciano il bagnasciuga per conquistare la città. Come abbinare i sandali bassi con fasce incrociate: 6 outfit da provare questa estate X Leggi anche › Dagli anni Novanta con furore. I sandali bassi con fasce incrociate sono tornati Da inseparabili compagne bordo vasca e bagnasciuga, entrano a passo felpato nel dress code urbano grazie a nuovi modelli con suola platform, materiali jelly e colori vivaci. Indossarle è piuttosto comodo, ma abbinarle potrebbe rivelarsi insidioso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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