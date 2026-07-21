Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati dopo la morte di una bambina di 4 anni avvenuta sabato pomeriggio in una piscina di un hotel a Milano Marittima. Secondo le prime informazioni, c'era almeno una persona presente a bordo vasca al momento dell’incidente. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche e eventuali responsabilità. La bambina è stata trovata senza vita in acqua.

Ravenna, 21 luglio 2026 – Sono saliti a tre gli indagati per la morte di Magdalena Kaiser, la bimba di 4 anni annegata sabato pomeriggio nella piscina dell’hotel ’Continental’ di Milano Marittima. Oltre al padre 55enne, accusato di abbandono di minore (è difeso dall’avvocato Simone Balzani) e avvisato la sera stessa, da ieri figurano anche i due fratelli cervesi di 58 e 68 anni che da tempo gestiscono l’albergo: in questo caso l’accusa è di omicidio colposo (sono tutelati dall’avvocato Laerte Cenni). Dal punto di vista formale, la decisione della procura è giunta come atto dovuto in ragione dell’ autopsia fissata per domani mattina quando l’incarico verrà assegnato al medico legale Matteo Tudini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bimba morta in piscina. Salgono a tre gli indagati. C’era qualcuno a bordo vasca

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Bambina Morta in piscina, salgono a 3 gli indagati ecco di chi si tratta…

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Bimba di 4 anni annega in piscina, indagato il padre. Per abbandono di minore. Magdalena Kaiser è morta ieri a Milano Marittima #ANSA x.com

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