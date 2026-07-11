Entrato per la prima volta entrato nella shortlist dei tre candidati al premio "Allenatore dell’anno" della Federnuoto, Cesare Casella ha prevalso su Gianluca Belfiore (il tecnico dell’Aniene che allena, tra gli altri, anche Simona Quadarella) e Luca De Monte (il tecnico della Bentegodi che cura il giovane azzurro Carlos D’Ambrosio). Romagnolo di Imola, 59 anni, è entrato nel 1994 nello staff dell’Imolanuoto per poi assumere il ruolo di vice dell’ungherese Tamas Gyertyanffy, dal quale raccoglierà poi il testimone. Oltre a Simone Cerasuolo, l’oro dei 50 rana agli ultimi Mondiali di Singapore, Casella allena anche il farfallista Michele Busa e i ranisti Federico Poggio e Arianna Castiglioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nuoto, Cesare Casella a bordo vasca: "Quaderno o pc? Ecco il mio metodo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Due chiacchiere con lallenatore dellanno Cesare Casella | SWIMZONE

Notizie e thread social correlati

Alice D’Amato, Manila Esposito e le Fate: il metodo Enrico CasellaNella nuova puntata di Ginnasticomania, si è parlato di ginnastica artistica femminile con la presenza di un ospite di rilievo.

Primo concerto a 71 anni, Cinzia canta Cremonini col quaderno in mano: “Volevo essere pronta”. Cesare: “Meravigliosa”Una donna di 71 anni ha partecipato al suo primo concerto, cantando le canzoni di Cremonini con un quaderno in mano.

Temi più discussi: Due chiacchiere con l’allenatore dell’anno Cesare Casella | SWIMZONE; Carraro, una vita per il nuoto . L’ex stella al Panathlon Club. Tra sport, giovani e futuro; Due chiacchiere con l’allenatore dell’anno Cesare Casella | SWIMZONE; ImolaNUOTO. Cerasuolo e Busa alfieri agli Europei. Casella premiato migliore tecnico.

Nuoto, Cesare Casella a bordo vasca: Quaderno o pc? Ecco il mio metodoIntervista a Cesare Casella, allenatore di nuoto dell'anno 2026. Da Scozzoli a Carraro, leggi come ha elaborato il suo metodo e i consigli per i giovani coach. gazzetta.it

Premio Alberto Castagnetti. Cesare Casella allenatore dell'anno 2025Cesare Casella è l'Allenatore di Nuoto dell'anno per il 2025. Finalista per la prima volta, il 59enne romagnolo guida tecnica del campione del mondo dei 50 rana Simone Cerasuolo, si è aggiudicato il p ... federnuoto.it