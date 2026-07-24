dagli yacht a affinity partners la lunga intesa fra i trump e i saud

Notizia in breve

L’amministrazione statunitense ha firmato un accordo con l’Arabia Saudita che consente a aziende americane di sviluppare e costruire centrali nucleari nel paese. L’intesa segue un rapporto di lunga data tra le due parti, che include anche investimenti nel settore degli yacht e collaborazioni con Affinity Partners. La decisione apre la strada a nuove opportunità per le imprese statunitensi nel settore energetico saudita.