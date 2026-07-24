Dagli yacht a Affinity Partners la lunga intesa fra i Trump e i Saud
L’amministrazione statunitense ha firmato un accordo con l’Arabia Saudita che consente a aziende americane di sviluppare e costruire centrali nucleari nel paese. L’intesa segue un rapporto di lunga data tra le due parti, che include anche investimenti nel settore degli yacht e collaborazioni con Affinity Partners. La decisione apre la strada a nuove opportunità per le imprese statunitensi nel settore energetico saudita.
L’amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha da poco concluso un accordo con Riyadh che permetterà ad aziende statunitensi di sviluppare e costruire centrali nucleari in Arabia saudita. L’accordo prevede,. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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