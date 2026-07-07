Il super-yacht Siren si trova attualmente nelle acque dell’arcipelago toscano, con una sosta all’isola d’Elba. Dopo aver fatto tappa all’Argentario, il natante è ancorato di fronte alla spiaggetta di Porticciolo, nel golfo della Biodola. La nave presenta arredi di lusso e uno spazio cinema a bordo.

Portoferraio (Livorno), 6 luglio 2026 – Dopo un pit-stop ieri all’Argentario, il super-yacht Siren ha scelto le acque cristalline dell'arcipelago toscano e ha fatto tappa all'isola d'Elba, mettendosi all'ancora di fronte alla spiaggetta di Porticciolo, nell’ampio e spettacolare golfo della Biodola. La piccola insenatura è di fatto esclusiva perché raggiungibile solo via mare oppure a piedi, percorrendo dall’hotel Hermitage della Biodola lo straordinario ‘Sentiero della salute’ che costeggia il litorale attraversando antichi bunker e scogliere a picco sul mare. Nonostante il luogo appartato il sontuoso panfilo non è passato inosservato. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Questo yacht è da nababbi: il Siren incanta la costa toscana, fra arredi di super lusso e cinema

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