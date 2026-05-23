L' Iran frena sull' intesa | dagli Usa troppe pretese Trump valuta nuovi attacchi se non ci sarà una svolta

Teheran ha accusato gli Stati Uniti di avanzare richieste eccessive, secondo fonti iraniane. I media statunitensi riferiscono che Washington sta valutando possibili nuovi attacchi se non ci sarà una svolta nelle trattative. Nel frattempo, i leader iraniani considerano l’ultima proposta di pace, ma non ci sono conferme ufficiali di un accordo imminente. La situazione rimane tesa tra le due parti, con nessun passo concreto annunciato.

Teheran ha accusato gli Stati Uniti di «richieste eccessive», secondo quanto riportato dai media iraniani, mentre i media statunitensi ipotizzavano che Washington stesse valutando nuovi attacchi e che i leader della Repubblica islamica stessero considerando l'ultima proposta di pace. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha detto, in una telefonata con il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che Teheran è impegnata nel processo diplomatico nonostante i «ripetuti tradimenti della diplomazia e l'aggressione militare contro l'Iran, insieme alle posizioni contraddittorie e alle ripetute richieste eccessive» da parte degli Stati Uniti, secondo quanto riportato dal ministero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Iran-Usa: Trump frena l'escalation, diplomazia e pressione militare si intrecciano

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