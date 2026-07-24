Da Yamal su un drone a Messi ebreo | così i Mondiali 2026 sono stati scenario della disinformazione

Il 21 luglio 2026, durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali, sono circolate diverse notizie false. Le Guardie della Rivoluzione Iraniana hanno diffuso un video che mostra un drone Shahed pronto a essere lanciato contro basi militari statunitensi nel Golfo. Contestualmente, sui social sono apparsi anche contenuti su Messi ebrao e altre teorie non confermate, contribuendo a un clima di disinformazione.

Il 21 luglio 2026, mentre il mondo del calcio festeggiava ancora la vittoria della Spagna ai Mondiali, le Guardie della Rivoluzione Islamica iraniane hanno diffuso un video in cui si vede un drone Shahed pronto al lancio verso basi militari statunitensi nel Golfo. Sul fianco del velivolo risulta attaccato un foglio con il volto di Lamine Yamal con la bandiera della Palestina e la scritta «I sostenitori della Palestina e dell’Iran sono campioni del mondo». Il video è autentico ed è l’ennesimo episodio che vede i Mondiali di calcio 2026 diventare un campo di battaglia dell’informazione e della disinformazione. Il drone con la faccia di Yamal. Il filmato è stato diffuso dal canale iraniano Hamshahri, che lo ha accompagnato con la didascalia «Immagini della nazionale spagnola su un drone lanciato verso posizioni nemiche». 🔗 Leggi su Open.online

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